Трамп заявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в США в октябре

Ранее директор CDC назвал другие сроки распределения вакцины – не ранее середины 2021 года, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Дональд Трамп заявил в среду на пресс-конференции в Белом доме, что к концу 2020 года власти США смогут распределить среди американцев по крайней мере 100 миллионов доз вакцины против коронавируса.

«Как только Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) одобрит вакцину … мы сможем распределить 100 миллионов доз к концу 2020 года, большое количество (этих доз будет распределено) гораздо раньше», – заявил президент, выступая на брифинге.

Ранее в среду Роберт Редфилд, директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заявил, что широко обеспечить американцев вакциной против COVID-19 можно будет только к середине следующего года или даже чуть позже.

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление директора СDC, Трамп предположил, что слова Редфилда могли неверно истолковать, или что тот допустил ошибку, анонсируя сроки распределения вакцины.

Представители Министерства здравоохранения и Министерства обороны в среду в беседе с журналистами заверили, что распределение вакцины против COVID-19 начнется в течение суток с момента получения разрешения регулирующих органов. Ожидается, что ограниченное количество доз вакцины будет доступно уже к концу 2020 года.