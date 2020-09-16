Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Блок заявил, что президентские выборы в стране были сфальсифицированы, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Европейский Союз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, заявил глава дипломатии блока.

Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель, заявил Европарламенту, что выборы 9 августа, победителем которых был объявлен Лукашенко, были сфальсифицированы.

«Нам ситуация ясна. Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными, – заявил Боррель европейским законодателям. – Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси».

Белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской обвинила Лукашенко в фальсификации выборов, по итогам которых, согласно официальным результатам, он получил 80 процентов голосов и был переизбран на шестой срок.

После этого тысячи человек подвергались задержаниям и избивались милицией, в то время как почти все ключевые лидеры оппозиции были вынуждены покинуть страну или были арестованы в ходе усиливающихся репрессий, осужденных США и ЕС.

Евросоюз готовит санкции против тех, кого он считает ответственными за фальсификацию выборов и подавление протестов.