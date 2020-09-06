Председатель Верховного Совета РБ Семён Шарецкий ответил своим оппонентам

Ответ моим оппонентам.

Уважаемые читатели!

Я, Семён Шарецкий, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, естественно, не мог и не могу равнодушно смотреть на творящееся насилие с применением чисто садистских методов над нашим трудолюбивым и миролюбивым беларуским народом только за то, что он отстаивает право на своё волеизъявление на прошедших 9-го августа президентских выборах, кстати, непризнанных легитимными абсолютным большинством демократических стран мира; насилие над народом, хочу повторить, так много сделавшим во время Великой Отечественной войны для победы над немецко-фашистскими полчищами, хотевшими поработить многие народы мира, вероломно напавшими на бывший Советский Союз. Поэтому я обратился, во-первых, за помощью к главам правительств демократических государств и ко всем прогрессивно мыслящим людям не оставить наш народ в беде в эту трудную для него минуту; и я очень благодарен тем, кто поддержовает это мнение.

Во-вторых, в том первом своём обращении (см. видео) я выразил своё недоумение поведением отдельных иерархов Русской православной церкви, которые раньше наградили высшим орденом названной церкви (орденом Сергия Радонежского) человека, изрёкшего 23-го ноября 1995 года в интервью немецкой газете “Хандельблат” следующие слова: “… немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента”.

Кстати, накануне предстоящего так называемого референдума 1996 года мной было опубликовано в сентябре в “Народной воле” обращение к народу Беларуси “Люди, будьте бдительны! В республике запахло фашизмом!” В нём я пытался пояснить – к чему может привести поддержка этого человека на посту президента Республики Беларусь. Так что в эти дни это проявилось в полной мере.

Иерархи этой же церкви, к сожалению, включая и Святейшего патриарха Московского и всея Руси, поспешили, даже не дожидаясь окончательных результатов голосования, поздравить с победой всё того же приверженца гитлеровских порядков. Поэтому я обратился и к ним.

Во втором своём обращении (см. видео) я обратился к Министру обороны Р. Б. , кстати, с которым у нас одна малая Родина – Новогрудчина; причём к сказанному в том обращении о бело-красно-белом знамени хотел бы добавить: белый и красный цвета были с древнейших времён цветами беларуского орнамента, в связи с чем именно эти цвета и появились в 1918 году на знамени Беларуской Народной Республики. Кстати, в гимне названной республики (слова Макара Кравцова, музыка Теравского) есть такая строка:

Няхай жыве магутны, смелы

Наш беларускi вольны дух.

Штандар наш бел-чырвона-белы,

Пакрый сабой народны дух.

И далее – я уже обращаюсь к своим оппонентам: знаете ли вы, что будущий классик беларуской литературы, убеждённый коммунист Максим Танк(Евгений Иванович Скурко); в 1930 году в стихотворении “Ты чуеш брат…” тоже писал:

Глядзiце у будучыню смела!

Настаў доўгачаканы час,

Пад сцягам бел-чырвона-белым

Чакае перамога нас!

Более того, Евгений Иванович, с которым я имел честь быть знакомым, приветствовал восстановление в 1991 году данного знамени в качестве знамени независимой Республики Беларусь.

Уважаемые мои оппоненты, знаете ли вы, что только в единственной Республике Беларусь, да в искусственно созданной Приднепровской Республике продолжают сохраняться знамёна советской эпохи. И вообще, почему, скажем, той же Российской Федерации можно было вернуть после распада СССР своё бывшее историческое знамя, а Республике Беларусь нельзя?

Так что, уважаемые мои оппоненты, а вы считаете нормальным, когда за выражение своего мнения людей избивают до полусмерти; причём уже есть ни один случай, что и до смерти?

Вы меня упрекаете, что я был в своё время коммунистом. Да был, пока внимательно, с карандашом в руках, не прочёл стенограммы партийных съездов и многих пленумов ЦК, все 39 томов К. Маркса и Ф. Энгельса, все 55 томов ПСС В. И. Ленина, 18 томов И. В. Сталина, пять из которых (последние) были изданы в США, а также многие труды их оппонентов К. Каутского, М. Туган-Барановского, С. Витте, Ю. Мартова, Г. Плеханова, А. Богданова, Н. Бухарина и некоторых др. Так что, убедившись в ложности многих выводов, сделанных теми же Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным, а некоторых и просто преступных призывов, как, например, можно прочесть в письме Предсовнаркома РСФСР В. И. Ленина, кстати, юриста по образованию, написанном в начале 1922 года тогдашнему министру юстиции Д. И. Курскому:

“Т. Курский, по-моему, надо добавить применение расстрела (с заменой высылкой за границу). См. с. 1 внизу ко всем видам деятельности (т. е. преступные они или нет – для юриста В. И. Ленина не имело значения – С. Ш.) меньшевиков, с.-р. и т. п.найти формулировку (опять-таки, не надо доказывать, а найти формулировку – С. Ш.), ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией и её борьбой с нами (подкупом печати и агентов, подготовкой войны и т. п.)”.

* * *

Кстати, несколько слов по отношению беларусов к русскому народу: не надо доказывать, что у нас они самые добрые. А вот что касается Лукашенко, то он, особенно в начале своего президентства, хотел быть не с Россией в добрых отношениях, а над Россией, т. е. , подобно всё тому же А. Гитлеру, австрийцу по национальности, ставшему канцлером Германии, объединив её потом с Австрией, президентом Великой России. Доказательством тому является время пребывания в Россси и его тогдашние выступления перед российскими губернаторами. Да и буквально перед выборами он не просто неуважительно, а оскорбительно отзывался о руководстве Российской Федерации. Это сейчас, когда его припёрли, как того волка на псарне, он “запел Лазаря”.

Хотя чего можно требовать от этого человека с дипломом историка, считавшего, что Франциск Скарина бывал в Санкт-Петербурге, хотя у нашего великого соотечественника уже вряд ли сохранялись в земле косточки, когда основывалась новая столица Российской империи, а также говорившего, что он вырос на стихах известного в мире прозаика В. Быкова, или вот буквально несколько дней тому назад назвавшего Станислава Станиславовича Шушкевича поляком, в то время когда мало-мальски знающему беларускую литературу человеку известно, что его отец Станислав Петрович Шушкевич был беларуским поэтом и даже дома разговаривал на беларуском языке.

Да, в отношениях россиян и беларусов, несмотря на наличие порой противоречий и даже военных столкновений, было и много общего. Например, М. В. Ломоносов называл “Граматыку славянскую…” Максима Сматрыцкого, напечатанную в 1619 году в тогдашней столице Великого княжества Литовского – в городе Вильня (ныне Вильнюс), наряду с “Арифметикой” Магницкого, “вратами своей учёности”, а мы, беларуские дети, с ранних лет любили слушать и читать сказки А. С. Пушкина.

Однако это не значит, что мы являемся одним народом, ибо, как нации, русские и беларусы формировались в разных государствах: русские в основном в Московском княжестве, несколько позже в Российской империи, а беларусы – в Великом Княжестве Литовском. А если Вы, уважаемые руководители Российской Федерации, называете нас, беларусов, братьями, то позвольте беларусам тоже иметь свою собственную квартиру, т. е. своё государство; и не называйте беларуский язык искусственным: на нём написан Статут Великого княжества Литовского 1588 г., на нём, в конце концов, писали свои произведения Я. Купала и Я. Колас, В. Быков , В. Короткевич и многие другие писатели и известные учёные.

В настоящее время вы даже не хотите признать того, что беларусы могут осознать себя способными постоять за свои права: то якобы это Польша и Литва подстрекают беларусов к выступлениям, которые сейчас наблюдаются, то якобы вам известно (правда, не называя при этом источника), что 200 человек были подготовлены в Украине и переправлены в Беларусь, чтобы там поднимать “бучу”.Кстати, а беларусам не просто откуда-то известно, а доказано его биографией, что министр внутренних дел Р. Б. господин Караев родился в России и там же прошёл подготовку, а сейчас, потеряв всякое человеческое сочувствие к людям, руководит избиением граждан Беларуси. Более того, вы призываете другие государства не вмешиваться во внутренние дела Беларуси, а сами направляете в ту же Беларусь своих специалистов телевидения и даже грозитесь применить против народа суверенной Беларуси, борющегося за свои права, силу.

Именно по этой причине я и обратился с указанными обращениями.

С. Шарецкий, Belarus SF