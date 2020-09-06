Жители Сан-Франциско отправили Лукашенко в Алькатрас

Выходцы из Беларуси, проживающие в Сан-Франциско, в солидарность со своими протестующими соотечественниками выстроились живой цепью на знаменитом Золотом мостуSHOW LESS

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