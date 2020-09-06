Home Видео Жители Сан-Франциско отправили Лукашенко в Алькатрас ВидеоНовостиОбществоСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Жители Сан-Франциско отправили Лукашенко в Алькатрас Sep 6, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Выходцы из Беларуси, проживающие в Сан-Франциско, в солидарность со своими протестующими соотечественниками выстроились живой цепью на знаменитом Золотом мостуSHOW LESS ПО ТЕМЕ Председатель Верховного Совета РБ Семён Шарецкий ответил своим оппонентам Ксения Кириллова: Путинская картина мира В ближайшие выходные Калифорнию накроет очередная волна рекордной жары