Как сивдетельствуют документы окружного суда в Сан-Франциско, некая Нелли Габуева действовала под различными именами (Nelli Gabutti, Nelli Allen, Nelly Gabueva) и для своей деятельности создала ряд компаний в Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и других городах Калифорнии.

В жалобе указывается, что Габуева никогда не была зарегистрирована как адвокат и не имела права вести юридическую практику в штате Калифорния.

Как мы уже писали ранее, согласно информации коллегии адвокатов штата Калифорния, Габуева вводила в заблуждение российских и монгольских иммигрантов, рекламируя свои услуги как адвокатские в русскоязычных изданиях района Залива Сан-Франциско.

На так называемого адвоката пожаловались несколько русскоязычных иммигрантов, дела которых она представляла в иммиграционном суде в 2015-2018 гг.

В деле называется некая пара монгольских иммигрантов, которая наняла Габуеву как представителя в Департаменте иммиграции и натурализации в Сан-Франциско. Когда пара прибыла на интервью с иммиграционным офицером, оказалось, что Габуева не только не явилась на встречу, как обещала, но и подделала документы заявителей на убежище. Например, в анкете монгольских беженцев псевдо-адвокат указала, что ее клиенты являются религиозными беженцами, исповедовали христианство, за что преследовались на родине. По заверениям граждан Монголии это не являлось правдой.

За дело “монголов-христиан” Нелли взяла $8 тыс. Теперь монгольские иммигранты рискуют быть депортированными из США.

В другом деле проворный адвокат взяла около $7 тыс. за представление интересов некой гражданки Грузии, которой в анкете на убежище приписала несуществующую опухоль и биссексуальность.

“Адвокат” Габуева брала со своих клиентов от $4 до 8 тыс. за оформление иммиграционных петиций. Требовавшие свои деньги жертвы встречались с угрозами Габуевы, говорится в деле.

В судебной жалобе отмечается, что Департамент иммиграции и натурализации пытался пресечь “юридическую” деятельность Нелли Габуевы еще в 2008 г., однако это не привело к успеху.