В Калифорнии планируют делать выплаты компенсаций афроамериканцам, особенно потомкам рабов

Штат Калифорния думает перейти к рассмотрению вопроса о компенсациях афроамериканцам, особенно потомкам рабов. Законодатели штата создадут целевую группу (Сенат штата поддержал создание комиссии из девяти членов ) для изучения и выработки рекомендаций по возмещению ущерба, т.к. в настоящее время страна борется за гражданские права и борется с беспорядками после последнего убийства чернокожего полицией.

Хотя официально до Гражданской войны Калифорния была свободным штатом, закон требует, чтобы целевая группа (которая начнет работу не позднее июня 2021 года) провела подробное исследование воздействия рабства в Калифорнии и рекомендовала Законодательному собранию к июлю 2023 года форму компенсации, которая должна быть присуждена, кто будет иметь на нее право и как она будет присуждаться.

В США уже были обсуждения законодательства о формах возмещения, например, в Техасе, Нью-Йорке и Вермонте. Когда в этих штатах обсуждали варианты компенсаций афроамериканцам, особенно потомкам рабов, то рассматривали такие варианты: наличные, жилищная помощь, снижение платы за обучение, прощение студенческих ссуд, профессиональное обучение или инвестиции в сообщество.