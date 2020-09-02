Помпео призвал власти Беларуси к немедленному освобождению задержанных

Госсекретарь США объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о введении санкций против ряда белорусских официальных лиц, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь США Майк Помпео провел в среду встречу с представителями прессы в Госдепартаменте.

Касаясь ситуации в Беларуси, глава Госдепартамента потребовал незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестных выступлений, призвав официальный Минск к прекращению насилия.

Госсекретарь сказал, что США рассматривают вопрос о прицельных санкциях против ряда лиц, причастных к нарушениям прав человека в Беларуси.

Пресс-конференция главы Госдепартамента прошла в момент интенсивного развития целого ряда внешнеполитических процессов.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган предупредил, что военное вмешательство России в Беларуси окажет «очень негативное» влияние на отношения Москвы с США и европейскими странами.

Биган заявил Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что, хотя США не рассматривают события в Беларуси как геополитическое соревнование, развертывание российских сил в Беларуси «повлечет значительные последствия для отношений между Россией и США, Россией и Европой».

«Последние четыре года были очень сложными для американо-российских отношений, но не исключено, что они могут ухудшиться», – сказал Биган.