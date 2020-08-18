СМИ: студент Университета Джорджа Вашингтона арестован в Беларуси

Студентка Колумбийского университета (Columbia University), 26-летняя Мариса Дарем, находящаяся в Минске со своим бойфрендом, 32-летним Стасом Гореликом (который защищает диссертацию в Университете Джорджа Вашингтона в области политологии, он исследует выборы в авторитарных режимах в России и странах бывшего СССР), рассказала, как на прошлой неделе к ним ночью ворвались вооруженные сотрудники белорусских спецслужб в масках и заставили их лечь на пол, затем они избили Стаса, который является гражданином Беларуси. Мариса обратилась за помощью, потому что после той ночи она не видела своего бойфренда, сообщает ABC News.

Ни девушка, ни семья Статуса до сих не знают, предъявлено ли ему обвинение. По словам его семьи, ордер на обыск, предъявленный во время обыска в квартире, содержал примечание о том, что задержание происходило в связи с потенциальным обвинением по статье 293 Уголовного кодекса РБ, которая подразумевает “массовые беспорядки”.

Мариса утверждает, что ни она, ни Стас не принимали участия в протестах. Его отец Стаса, Лев Горелик, сказал ABC News, что арест сына является необоснованным, он считает, что его сын был арестован из-за исследований для диссертации. В интервью ABC News Лев Горелик сообщил, что за несколько дней до задержания Стас давал комментарии белорусским СМИ по поводу событий в стране, но он убежден, что это “были комментарии исследователя и не более того”.

Американские журлналисты отправили запрос в Министерство внутренних дел Беларуси и КГБ, но ответ пока не получили. По информации новостного издания, представитель Университета Джорджа Вашингтона сказал, что университет в курсе задержания Горелика и беспокоится о его благополучии, некоторые коллеги Стаса также разместили в сети призывы помочь в его деле.