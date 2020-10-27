Посольство США в Минске выпустило оповещение о безопасности

Посольство США в Минске обратилось к гражданам США в связи с объявленным «Народным ультиматум» правительству Беларуси, который предполагает выполнение им определенных требований к 25 октября. В рамках ультиматума, в случае невыполнения требований, были объявлены последствия – протесты, забастовки, блокирование движения транспорта, и другие меры.

Посольство США считает, что силы безопасности и протестующие могут активизировать применение силы во время протестов, демонстраций, митингов и других массовых собраний и поэтому информирует граждан США “о необходимости проявлять повышенную осведомленность в отношении потенциальных митингов, собраний, протестов и демонстраций на территории Республики Беларусь после президентских выборов 9 августа, инаугурации президента 23 сентября и 25 октября – крайнего срока “Народного ультиматума”.

Посольство призывает граждан США в Беларуси избегать массовых собраний, следите за обновлениями на локальных СМИ, знать свое окружение, обеспечить как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации; всегда иметь при себе надлежащее удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующим штампом о безвизовом въезде.

Также Посольство рекомендует зарегистрироваться в программе регистрации Smart Traveler (STEP), чтобы получать обновления безопасности и следить за информацией на официальных страничках в соцсетях Twitter и Facebook