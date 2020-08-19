Демократы официально выдвинули Байдена кандидатом в президенты

Во второй день виртуального съезда партии в поддержку Байдена выступили его жена Джилл Байден, экс-президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь Джон Керри, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Фото: VOA/YouTube

Демократическая партия официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена кандидатом в президенты на выборах 2020 года.

Выдвижение было подтверждено в ходе 30-минутной переклички представителей всех 57 штатов и территорий во второй день партийного съезда.

В ходе съезда экс-президент Билл Клинтон выступил с резкой критикой Дональда Трампа, обвинив действующего президента в отсутствии лидерства и хаотичных решениях.

Выступая перед делегатами первого виртуального съезда партии, Клинтон также раскритиковал Трампа за высокий уровень безработицы, в то время как он должен был играть ведущую роль в мире.

«В такое время, как сейчас, Овальный кабинет должен быть командным центром, – заявил Билл Клинтон в видеообращении. – Вместо этого, он стал центром урагана. Там только хаос».

В то же время Клинтон обвинил Трампа в попытке уйти от ответственности за свои решения.

«Лишь одно никогда не меняется – его твердые намерения отрицать ответственность и перекладывать вину, – заявил Клинтон о президенте. – Он никогда не берет ответственность на себя».

Бывший президент-демократ заявил, что Америке нужна альтернатива.

«Наша партия объединилась, предложив вам совсем другой выбор – президента, который ходит на работу. Это трезво мыслящий парень, который нацелен на то, чтобы делать свое дело, – заявил Клинтон. – Человек, у которого есть миссия – брать на себя ответственность, а не перекладывать вину, сосредотачиваться, а не отвлекаться, объединять, а не разъединять. Наш выбор – Джо Байден».

Супруга Байдена, Джилл Байден, говорила о том, каково это – быть учителем во время пандемии. Она записала свое видеообращение в классе школы в Делавэре, где она преподавала английский язык, когда Байден был сенатором.

Джилл Байден продолжала преподавать в общественном колледже, когда была второй леди США.

«Можно услышать тревогу, которая отдается эхом в пустых коридорах, – сказала она, описывая свою школу во время пандемии. – Нет запаха новых тетрадей или свеженатертых полов. В комнатах темно, а умные молодые лица, которые должны были заполнить их, заключены в квадраты на компьютерном экране».

Она также подчеркнула личные качества Джо Байдена как любящего отца и решительного борца, способного справиться с трагедией. Сын Байдена, Бо Байден, бывший генеральный прокурор Делавэра, умер от рака мозга в 2015 году, когда его отец был вице-президентом.

«Как собрать разбитую семью? Точно так же, как и страну – с помощью любви и понимания, небольших проявлений сострадания, храбрости и непоколебимой веры», – сказала Джилл Байден.

«Иногда я не понимаю, как ему удалось это сделать – как он мог едва переставлять ноги, но продолжать идти, – продолжила она. – Но я всегда понимала, зачем он это делал. Он делает это ради вас».

Экс-госсекретарь Джон Керри, кандидат в президенты от демократов в 2004 году, обвинил Трампа в том, что он притворялся, что Россия не пыталась вмешаться в ход выборов 2016 года, и бездействовал, когда в СМИ появились сообщения о том, что Россия якобы выплачивала вознаграждения боевикам Талибана в Афганистане за убийства американских военных.

«То есть он не будет защищать нашу страну, – сказал Керри. – Он не знает, как защищать наши войска. Единственный человек, которого он хочет защитить, – это он сам».