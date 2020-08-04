Отец многодетного семейства 3-й месяц находится в больнице из-за COVID-19

Молодой мужчина, отец семерых детей (4 дочки и 3 сына) Славик Ильницкий из штата Айова оказался беззащитен перед опасным вирусом, уже 3-й месяц он находится в больнице из-за COVID-19, его состояние остается тяжелым. Родственники Славика собирают средства на GoFundMe, т.к. он – единственный кормилец и семье приходится очень нелегко.

Фото: GoFundMe

Как указано на GoFundMe, рано утром 31 мая 45-летний Славик был доставлен в отделение неотложной помощи, где у него был диагностирован COVID-19 и тяжелая пневмония в обоих легки. Кроме этого, у молодого мужчины есть диабет 2 типа, который усугубляет общее состояние и не способствует выздоровлению. Из-за этого врачи избегали подключать его к ИВЛ, но поздним вечером 1 июня у них не было выбора, поскольку легкие Славика уже не справлялись.

Славик был подключен к ИВЛ до 22 июня, когда его попытались отключить от вентилятора, его сердце остановилось. Он был реанимирован и снова подключен к ИВЛ и введен в индуцированную кому. 18 июля у Славика снова остановилось сердце и он впал в кому. На следующий день у него начались судороги и поднялась высокая температура. Как сообщили “Славянскому Сакраменто” родственники Славика, на данный момент состояние Славика несколько ухудшилось, однако он продолжает находится под ИВЛ.

Семья Славика рассчитывает на финансовую помощь, как они пишут “любая финансовая поддержка будет принята с благодарностью в это трудное время”. На расходы семье больного требуется $40 тыс.