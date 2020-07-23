Калифорнийские верующие игнорируют запреты властей на собрания

Сотни верующих собрались днем в среду в северокалифорнийском городе Рединг, чтобы “прославить Господа” под музыку известного христианского музыканта Сина Фойхта. Верующие собрались в одном из известных туристических мест города, нарушив запрет губернатора о проведении богослужебных собраний и хоровых пений.

Фото: YouTube/Sean Feucht

Как отмечает The Sacramento Bee, нелегальное собрание не было санкционировано известной местной пятидесятнической церковью “Вефиль”, eго организацией занимался один из лидеров этой церковной группы.

По информации телеканала Fox, верующие не соблюдали социальную дистанцию и игнорировали масочный режим. По сообщениям местной прессы, закрытие церквей многие христиане считают нападением на Первую поправку к Конституции США.

Представители Департамента здравоохранения округа Шаста, где было зафиксировано данное происшествие, осудили нарушение общественного правопорядка.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о другой подобной церкви, пастор которой отказался подчиняться распоряжению властей штата о собраниях во время пандемии.

Стоит отметить, что члены местной пятидесятнической церкви “Вефиль” проповедуют воскрешение из мертвых и исцеление коронавирусных больных – в среде верующих действует так называемые группы молитвенной поддержки, молящихся за воскрешение мертвых. Так, например, в прошлом году прихожане пытались молитвами воскресить из мертвых 2-летнюю девочку.