В школе “сверхъестественного служения” Вефиль всплеск случаев коронавируса

В округе Шаста на Севера Калифорнии наблюдается всплеск случаев коронавируса – за последние 2 недели у более 120 студентов и сотрудников школы сверхъестественного служения Вефиль (Bethel School of Supernatural Ministry), евангелического колледжа подтвердился коронавирус.

Фото: Bethel

Школа связана с мегацерковью Вефиль в Реддинге, известной возложением рук. Пастор Шон Фойхт (Sean Feucht), связанный с этой церковью, неоднократно критиковался за проведение крупных митингов в Калифорнии и по всей стране в нарушение местных распоряжений о здоровье, собравших тысячи участников, большинство из которых не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Представители общественного здравоохранения округа Шаста заявили, что вспышка случаев заболевания среди студентов и сотрудников Вефильской школы сверхъестественного служения способствовала недавнему всплеску случаев заболевания COVID-19 в регионе, из-за которого в округе будут применяться более строгие правила в отношении работы бизнесов, ресторанов, баров, театров и т.д.

Представитель школы во вторник опубликовал заявление, в котором говорится о том, что школе известно, что на ее учеников и сотрудников приходится «часть» новых дел в округе Шаста, и что они принимают «быстрые меры», чтобы свести к минимуму дальнейшее распространение.