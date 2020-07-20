Церковь проводит богослужения несмотря на запрет губернатора Калифорнии

Старший пастор церкви Судьбы (Destiny Christian Church) в Роклине Грей Фэйррингтон (Greg Fairrington), заявлявший, что будет проводить богослужения внутри здания церкви несмотря запрет губернатора Гэвина Ньюсома, в итоге в воскресение все-таки провел службу, во время которой он помолился за губернатора, передает телеканал KCRA.

Фото: KCRA/YouTube

Во время службы пастор сказал прихожанам, что они вступили в духовную битву между добром и злом и что церковь призвана бороться с правительством за право свободно проводить елигиозные обряды, без преследований и ограничений, даже в условиях глобальной пандемии.

По словам служителей церкви, примерно 500 человек посетили службу: 375 человек находились внутри церкви – это 25% вместимости церкви, рассчитанной на 1500 мест – и 215 человек сидели снаружи.

Как сообщает The Sacramento Bee, сотни людей выстроились в линию перед церковью с утра, многие были без масок и большинство стояли в нескольких дюймах друг от друга, т.е. не соблюдали социальную дистанцию.

Также сообщается, что пастор Фэйррингтон сказал, что планирует баллотироваться на пост губернатора в 2022 году, в воскресение он сказал, что будет приветствовать разговор с Ньюсомом.

Как сообщает ChristianPost.us, свыше 3 тыс. церквей в Калифорнии подали групповой иск к губернатору штата с требованием отозвать запрет на групповое пение в церквях.