Церкви Калифорнии все чаще подвергаются нападениям

Афроамериканские церкви региона Сакраменто все чаще становятся объектом нападения со стороны неизвестных злоумышленников. Региональное отделение ФБР начинает полномасштабное расследование.

Фото: FBI

Как сообщает The Sacramento Bee, местная методистско-епископальная церковь, состоящая преимущественно из прихожан-афроамериканцев, была изрисована угрожающими граффити.

По словам пастора, члены церкви сталкиваются с преследованием на рассистской почве.

Согласно информации Министерства юстиции, в 2019 г. в Калифорнии нападениям подверглись десятки церквей, синагог и мечетей – зарегистрированно свыше 60 нападок на религиозные обьекты.

Между тем, пресс-служба ФБР объявляет о вознаграждении за любую информацию о преступниках, разгромивших несколько церквей в штате Монтана – там сгорели два прихода и еще одна подверглась нападению.

Ранее сообщалось о поджогах калифорнийских церквей, об уничтожении культурно-исторических памятников, принадлежащих католической церкви и охранявшихся законом США.