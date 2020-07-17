Трамп объявил об аресте более 20 членов и лидеров преступной группировки MS-13

Президент Трамп объявил об успешном завершении операции против руководства преступной группировки, передает Масуд Фаривар из Голоса Америки.

Более двадцати предполагаемых лидеров и членов банды MS-13 были арестованы в рамках федеральной правоохранительной операции, нацеленной на ликвидацию руководства преступной группировки, сообщают власти США.

Президент Дональд Трамп, пообещавший уничтожить группировку, объявил о произведенных арестах, выступая в Белом доме вместе с генпрокурором Уильямом Барром и другими высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов.

«Мы только что завершили историческую операцию, которая привела к аресту десятков членов и лидеров MS-13 по всей стране. Им предъявлены обвинения», – сказал Трамп.

Объединенная оперативная группа «Вулкан», которой было поручено выследить руководство группировки, была создана в 2019 году.

Группировка MS-13, также известная под испанским названием Mara Salvatrucha, была основана беженцами из Сальвадора в Лос-Анджелесе в 1980-х годах, но впоследствии распространилась по всей территории США.

По словам Трампа, более 20 из задержанных членов MS-13 въехали в страну нелегально.