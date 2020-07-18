Мэр Портленда потребовал от Трампа вывести федеральных агентов из города

Беспорядки в Портленде и Орегоне продолжаются уже несколько недель, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

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Мэр Портленда потребовал в пятницу, чтобы президент Дональд Трамп вывел из города вооруженных федеральных агентов, после того как они начали задерживать людей на улицах Портленда вдали от объектов федеральной собственности, которые эти агенты должны были защищать. Об этом говорится в сообщении агентства Associated Press.

«Держите своих военных в своих собственных зданиях, или пусть они покинут наш город», – заявил мэр-демократ Тед Уилер на пресс-конференции, обращаясь к президенту.

Губернатор штата Орегон, демократ Кейт Браун, предположила, что Трамп идет на конфронтацию в надежде набрать политические очки перед выборами, а также стараясь отвлечь внимание от пандемии коронавируса, которая обострилась как в Орегоне, так и по всей стране.

Пресс-секретарь губернатора Чарльз Бойл заявил в пятницу, что арест людей без наличия достаточных оснований является «чрезвычайно серьезным нарушением их гражданских свобод и конституционных прав».

Генеральный прокурор Орегона Эллен Розенблюм заявила, что подаст в федеральный суд иск против Министерства внутренней безопасности, Службы маршалов, Таможенно- пограничной службы и Федеральной службы охраны, утверждая, что они нарушили гражданские права жителей Орегона, задерживая их без достаточных оснований. Прокурор штата также будет добиваться временного судебного запрета в отношении действий федеральных властей.

Федеральные власти предъявили обвинения по крайней мере 13 людям, связанным с протестами в Портленде. Некоторые из этих людей были задержаны у здания федерального суда, рядом с которым в течение последних недель происходили беспорядки, однако другие были схвачены в нескольких кварталах от федерального здания.

Таможенно-пограничная служба заявила, что у ее агентов есть информация, что один из задержанных людей подозревается в нападении на федеральных агентов или уничтожении федеральной собственности.

«Как только агенты Таможенно-пограничной службы приблизились к подозреваемому, огромная и агрессивно настроенная толпа начала продвигаться в их направлении. В целях общей безопасности, агенты быстро переместили подозреваемого в более безопасное место», – говорится в заявлении.

В пятницу прокурор Портленда Билли Уильямс заявил, что он обратился к генеральному инспектору Министерства внутренней безопасности с просьбой расследовать действия сотрудников министерства в городе.

В пятницу два орегонских сенатора и двое членов Палаты представителей от Орегона потребовали, чтобы генеральный прокурор США Уильям Барр и исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Волф немедленно вывели «федеральные военизированные формирования из нашего штата».

Члены Конгресса также сказали, что попросят генерального инспектора Министерства внутренней безопасности и Министерства юстиции США расследовать присутствие и действия федеральных сил в Портленде.

Волф посетил Портленд в четверг и назвал демонстрантов, которые протестуют против расизма и жестокости полиции, «жестокими анархистами». Волф обвинил власти штата и города в том, что они не положили конец протестам. Однако в пятницу полиция Портленда заявила, что за ночь арестовала 20 человек.

Несколько беспорядков произошли в Портленде в четверг вечером, один – возле федерального здания суда, а другой – возле полицейского участка в другой части города. Полиция приказала протестующим покинуть это место после того, как демонстранты начали скандировать призывы поджечь здание. Один из протестующих позже заявил, что скандирование было «скорее риторическим заявлением, а не реальным призывом» к поджогу.

В пятницу шеф полиции Портленда Чак Ловелл заявил журналистам, что его сотрудники находятся в контакте с федеральными агентами, однако они не контролируют действия друг друга.

«Мы общаемся с федеральными чиновниками в целях ситуационной осведомленности и разрешения конфликтов, – сказал Ловелл, – Мы работаем в очень, очень непосредственной близости друг от друга».