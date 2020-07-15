Литовские фонды в Калифорнии поплатились за незаконные сделки

Офис генеральный прокурора Калифорнии Ксавьера Бесерра объявил о достигнутом урегулировании на 7 миллионов долларов США против Литовского фонда помощи (Lithuanian Assistance Foundation), его директоров и сотрудников Альбиноса Маркевичюса, Иосифа Праске, Зины Маркевичюс и Арунаса Содониса, а также ассоциированных компаний RME LLC и Washington Shores LLC, за незаконные сделки с самими собой.

Согласно этому урегулированию, должностные лица и директора фонда либо были вовлечены в незаконные сделки с самими собой, либо в незаконное обогащение и нарушение своих обязательств путем ненадлежащей передачи благотворительных активов лицам, которые были связаны с должностными лицами и директорами благотворительной организации, в дополнение к другим правонарушениям.

Генеральный прокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра объявил сегодня о выплате 7 миллионов долларов США Литовскому фонду помощи (Foundation), Урегулирование разрешает обвинения в том, что обвиняемые нарушили свое фидуциарное обязательство действовать в интересах своей благотворительной организации. Расследование, проведенное Генеральной прокуратурой, показало, что проценты, оцениваемые в более чем 6 млн. долларов, от четырех объектов недвижимости, пожертвованных Фонду в интересах литовской общины, были ненадлежащим образом переданы членам совета их родственникам и сотрудникам.

Среди условий соглашения RME LLC, Washington Shores LLC, а также директора и должностные лица Фонда должны возместить ущерб в размере 7 миллионов долларов, сам Фонд должен быть распушен и др. Как указано на сайте генерального прокурора Бесерра, он стремится защищать потребителей и их семьи.