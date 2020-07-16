Расследование: не все лаборатории во Флориде сообщали точные данные о подтвержденных случаях COVID-19

Журналисты FOX 35 провели расследование, которое выявило ошибки в отчете штата о подтвержденных случаев COVID-19. Департамент здравоохранения штата заявил, что некоторые лаборатории не сообщают данные о случаях, когда тесты на COVID-19 дают отрицательные результаты, т.е. коронавирус не выявлен.

По информации FOX 35, “бесчисленные лаборатории сообщали о 100% уровне положительных тестов на коронавирус”, что значило, что у каждого человека, прошедшего тестирование на COVID-19, тест подтвердил наличие вирусной инфекции, что заставило журналистов усомниться в корректности предоставляемых данных. Департамент здравоохранения Флориды подтвердил, что хотя частные и государственные лаборатории обязаны сообщать обо всех результатах тестов – положительных и отрицательных, некоторые мелкие частные лаборатории этого не сделали.

Согласно официальной статистике, в настоящее время во Флориде наблюдается рост числа случаев COVID-19. По данным журналистов, это отчасти обусловлено увеличением числа сданных тестов.