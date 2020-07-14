Родители убитого 13 лет назад Рассела Тимошенко вышли на митинг поддержки полиции Бруклина. Об этом в Фейсбуке сообщила член Палаты представителей Нью-Йорка и Стaтен-Айлендa.

Фото: Nicole Malliotakis/Facebook

23-летний офицер полиции Рассел Тимошенко погиб в 2007 г. в Бруклине, осуществляя остановку транспортного средства с фальшивыми номерами. При остановке автомобиля Рассел был расстрелян тремя преступниками в упор из пистолета .45 калибра.

В декабре 2008 года один подозреваемый был признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Второй подозреваемый был признан невиновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, но признан виновным в преступном владении оружием. Суд над третьим подозреваемым завершился приговором к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Рассел Тимошенко является выходцем из Беларуси. В его честь жители города Большого яблока просили назвать новую переправу в Статен-Айленде, однако данная инициатива не нашла приверженцев в местной администрации.

Как уже сообщал “Славянский Сакраменто”, жители Бруклина организовывают народные дружины из членов местных байк-клубов, а также активно участвуют в митингах благодарности в адрес местных полицейских организаций.