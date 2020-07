Русскоязычные жители Нью-Йорка вышли на акцию в поддержку полиции

Сегодня русско-говорящая община Нью Йорка объединилась в поддержку Нью-Йоркских полицейских у 60-го полицейского участка, и это было здорово! Спасибо Мише Боцману, Юлии Фрейтор, Милен Кон, Владиславу Рыбчинскому, Владимиру Степанянцу, Боре Нэйбургеру, DJ Пушкину за тлант, доброе сердце и отзывчивость. Рестаранам Nargis, Orange Grill, Wise and Food Farming kosher catering за щедрость и душевность. Спасибо всем кто пришол и поддержал! Together we will win!