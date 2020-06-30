Русскоязычные жители Нью-Йорка вышли на акцию в поддержку полиции

Русскоязычные жители Бруклина в Нью-Йорке вышли на акцию в поддержку полиции.

Фото: Facebook/Dmitry Bukhonko-Kroshyski

В то время как жители Гарлема забрасывают прибывших на вызов полицейских бутылками и подручным мусором, представители русскоязычной диаспоры организовывают митинги поддержки местных правоохранительных органов.

Как сообщили местные активисты, на митинг русскоязычной общины Южного Бруклина в поддержку полиции пришли десятки человек. На мирном мероприятии выступили музыкальные коллективы, активисты принесли представителям правоохранительных органов цветы. На митинге виднелась символика Републиканской партии.

RUSSIAN AMERICAN COMMUNITY IN SUPPORT OF NYPD Сегодня русско-говорящая община Нью Йорка объединилась в поддержку Нью-Йоркских полицейских у 60-го полицейского участка, и это было здорово! Спасибо Мише Боцману, Юлии Фрейтор, Милен Кон, Владиславу Рыбчинскому, Владимиру Степанянцу, Боре Нэйбургеру, DJ Пушкину за тлант, доброе сердце и отзывчивость. Рестаранам Nargis, Orange Grill, Wise and Food Farming kosher catering за щедрость и душевность. Спасибо всем кто пришол и поддержал! Together we will win! Posted by RUSA Radio on Tuesday, June 30, 2020