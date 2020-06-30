Русскоязычные жители Нью-Йорка вышли на акцию в поддержку полиции

В то время как жители Гарлема забрасывают прибывших на вызов полицейских бутылками и подручным мусором, представители русскоязычной диаспоры организовывают митинги поддержки местных правоохранительных органов.
Как сообщили местные активисты, на митинг русскоязычной общины Южного Бруклина в поддержку полиции пришли десятки человек. На мирном мероприятии выступили музыкальные коллективы, активисты принесли представителям правоохранительных органов цветы. На митинге виднелась символика Републиканской партии.