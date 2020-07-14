Христиане-республиканцы: “Трамп использует нас”

В среде американских избирателей появилось быстрорастущее сообщество, выступающее против переизбрания Дональда Трампа на очередной срок.

Фото: YouTube/Republican Voters Against Trump

“Есть республиканцы, бывшие республиканцы, консерваторы и бывшие избиратели Трампа, которые не собираются переизбирать Трампа на выборах президента этой осенью”, – говорится на сайте Republican Voters Against Trump.

Бывшие сторонники Трампа разочарованы в политике и поведении действующего президента; они говорят об отсутствии христианских ценностей в администрации Трампа, в его грубом нарушении основных моральных ценностей не только современного общества, но и библейских принципов.

“Он просто-напросто использует нас, – говорит один из выборщиков, голосовавших на предыдущих выборах за Трампа. – Христиане должны вступиться за справедливость. Христос никогда бы не позволил случиться несправедливости”.

Американские граждане напоминают o разгонe демонстрантов с помощью газовых гранат, который был совершен с одной лишь целью – проведения фотосессии президента перед зданием епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне.

“Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит”, – цитирует Евангелие другой избиратель, намекая на такие действия Трампа как бахвальство, нетерпимость и черствость к иммигрантам.

Ранее мы писали о другой группе республиканских идеологов, вышедших из стана президента Трампа и агитирующих избирателей перейти на сторону его потенциального соперника Джо Байдена.