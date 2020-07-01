Бывшие республиканцы призывают голосовать на выборах за Байдена

В интернете появился ряд политических роликов, жестко критикующих действия действующего президента Дональда Трампа и призывающих отдать свой голос на грядущих выборах за его соперника – Джо Байдена.

Фото: YouTube/The Lincoln Project

Уникальность данной политической кампании заключается в том, что ее инициаторы до последнего времени являлись высокопоставленными представителями Республиканской партии США и разочаровались в политике своих единомышленников.

Так, в частности, в одном из роликов сообщается, что российское руководство выплачивало наличные афганским боевикам за убийство американских военных. По заявлению активистов Трамп знал об этом, но не предпринял никаких действий и даже не обличил президента Путина, чем предал американский народ.

“Самое важное одобрение, которое получил Дональд Трамп в 2016 г. было не от кого-то из ваших сенаторов-републиканцев, – говорится в одном пропагандистских роликов. – Самое важное одобрение Трамп получил от нашего великого вождя Владимира Путина!”

В видео утверждается, что российские спецслужбы “работали сверхурочно, чтобы избрать Дональда Трампа” президентом США.

“Мы вели войну против так называемой правды, которую вы, загнивающие американцы, распускали про нашего товарища, – говорит закадровый голос в видео, которое на данный момент просмотрели уже сотни тысяч человек, – мы манипулировали вашими избирателями, распространяли нашу славную пропаганду, и вас, американских собак, натравливали друг на друга… Компания товарища Трампа мудро приняла нашу помощь… Теперь, наш мудрый и сильный лидер, Владимир Путин еще раз выбрал себе американского союзника Д. Трампа”. И товарищ Трамп с радостью принял помощь Матушки-России! Россия благодарит вас за верность и дружбу!”

Один из основателей The Lincoln Project – Стивен Эдвард Шмидт, например, работал в политических кампаниях республиканца Арнольда Шварценеггера и сенатора Джона МакКейна. Другой активист, Джордж Томас Конвей являлся близким сотрудником Дональда Трампа и даже был рекомендован на пост Генерального прокурора США, однако ввиду политических разногласий отказался от этой должности в администрации Трампа.