Трамп посетил церковь и призвал губернаторов более жестко реагировать на беспорядки

Визит вызвал возмущение главы столичной Епископальной епархии, сообщает Голос Америки из Вашингтона.

Фото: The Guardian/YouTube

Президент Дональд Трамп прошелся пешком, чтобы посетить историческую церковь Святого Иоанна недалеко от Белого Дома после того, как правоохранительные органы очистили парк Лафайета от демонстрантов, применив против них слезоточивый газ.

Трамп посетил церковь, после того как, выступая в Розовом саду Белого дома, пообещал мобилизовать военных, чтобы помочь подавить протесты, вспыхнувшие по всей стране после смерти Джорджа Флойда.

Трамп позировал для фотографий перед церковью, которая была подожжена вечером в воскресенье, когда в Вашингтоне, в районе Белого дома, протесты стали перерастать в насилие.

Трамп держал Библию, позируя вместе с помощниками, включая генерального прокурора Уильяма Барра, главу аппарата Белого дома Марка Мидоуза и пресс-секретаря Кейли Макэнани.

«Величайшая страна в мире», – заявил президент журналистам, отметив, что его администрация намерена поддерживать ее безопасность.

Однако епископ Епископальной епархии Вашингтона Мэриэнн Эдгар Бадди заявила, что она «возмущена» визитом Трампа в церковь.

«Президент не молился, когда пришел в церковь Святого Иоанна, и он также не признал мучительную боль, которую наша страна испытывает сейчас», – заявила Бадди CNN.

По словам пресс-секретаря Белого дома, для урегулирования ситуации будут задействованы дополнительные федеральные ресурсы

Президент США Дональд Трамп, беседуя в понедельник с губернаторами, назвал их реакцию на беспорядки недостаточно решительной и призвал их занять более жесткую позицию, сообщают американские СМИ.

«Вы должны доминировать. Если вы не доминируете, то вы попусту тратите время. Они вас задавят, и вы будете выглядеть дураками. Нужно доминировать», – цитирует слова Трампа канал CBS News, ссылаясь на полученную аудиозапись.

По данным CBS, Трамп пригрозил самостоятельно принять жесткие меры и «задействовать» генпрокурора Уильяма Барра. Президент призвал губернаторов наказать участников беспорядков и принять законы, запрещающие сжигать флаги, сообщают CBS и New York Times.

По данным нескольких СМИ, губернатор Иллинойса демократ Джей Роберт Притцкер сказал Трампу, что его риторика лишь усугубляет и без того нестабильную ситуацию.

Как сообщает Wall Street Journal, Барр также участвовал в разговоре с губернаторами.

Как отметила в ходе состоявшегося позднее в понедельник брифинга пресс-секретарь Белого дома Келли Макэнани, президент Трамп провел 1 июня отдельные беседы с генпрокурором Барром и главой Пентагона Эспером. По словам Макэнани, для урегулирования ситуации по всей стране будут задействованы дополнительные федеральные ресурсы.