Власти некоторых штатов делятся с администрацией президента Трампа информацией о местных жителях, не являющихся гражданами США.

Фото: census.gov

Как передает NPR, власти штата Южная Дакота отсылают в Бюро статистики США детальную информацию о каждом заявители на водительские права и удостоверение личности.

Также отмечается, что наряду со штатом Южная Дакота, к сотрудничеству с федеральными властями присоединилась Небраска.

Как отмечают журналисты NPR, секретарь общественной безопасности штата Южная Дакота Крейг Прайс является назначенцем Трампа.

По словам наблюдателей, подобные действия со стороны нынешней администрации производятся с целью ограничить возможности нелегальных иммигрантов проявлять свою актвиность во время выборов.

Впрочем, как писало издание U.S. News в прошлом году, такие штаты как, Калифорния и Нью-Йорк не делятся данной информацией с федеральными властями. Техас, Флорида и Пенсильвания пока не определились.