В Нью-Йорке запретили все массовые мероприятия, кроме митингов движения BLM

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио запретил этим летом организацию массовых мероприятий, кроме митингов движения BLM. Сообщается, что все общественные мероприятия в Нью-Йорке запрещены вплоть до 30 сентября этого года.

Такие традиционные для нью-йоркцев массовые праздники как Парад восточных индийцев или праздник Св. Дженнаро также попадают под запрет.

Для политических акций движения Black Lives Matter, впрочем, де Блазио делает исключение.

“Митинги имеют значение для данного момента в истории страны; люди говорят о необходимости кардинальных перемен”, — в интервью CNN сказал мэр Нью-Йорка.

Данное решение мэра уже подвергается критике его политических оппонентов.

Билл де Блазио в своей речи пожурил протестующих за беспорядки и резко подскочившую преступность. Мэр призвал представителей властей, сообществ и церквей совместно работать с местным населением для изменения сложившейся ситуации.

Недавно сообщалось, что мэр Нью-Йорка присоединился к процессу оформления гигантского мурала напротив небоскреба Trump Tower.

Кроме того, сообщается, что количество заболевших в Нью-Йорке снизилось до рекордного уровня.