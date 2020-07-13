Власти Сан-Франциско поддержат работников, пострадавших от COVID-19

В Сан-Франциско в понедельник введен новый закон, согласно которому работники, которые не могут работать из-за того, что у них COVID-19, смогут воспользоваться усиленной защитой. По словам супервайзера Хиллари Ронен (Hillary Ronen), закон направлен на защиту работников с низкой заработной платой, которые не хотят проходить тестирование на коронавирус из-за страха потерять работу. Об этом сообщает SF Chronicle.

По информации телеканала NBC, новый закон сделает незаконным для работодателя “увольнять, угрожать уволить, понижать в должности, приостанавливать, привлекать к дисциплинарном взысканию, сокращать вознаграждения работникам или каким-либо образом дискриминировать любого работника, который не в состоянии работать или который просит перерыв на работу, потому что тут на коронавирус дал положительный результат.

Работодателям также запрещается требовать тестирование на коронавирус перед тем, как продлить предложение о работе; также они должны принимать на работу новых сотрудников, которые вынуждены отложить начало работы из-за положительного теста на коронавирус или необходимости самоизоляции; работодатели также не смогут отменить предложение о работе по причинам, связанным с коронавирусом.

Нарушения будут расследоваться департаментом по соблюдению трудовых стандартов.