Власти предъявили обвинения “Церкви чудесного отбеливателя” во Флориде

Офис федерального прокурора штата Флорида предъявил обвинения организации “Церковь чудесного отбеливателя”, руководители которой без разрешения властей продавали «чудесный минеральный раствор», известный также как «чудесная минеральная добавка» или «MMS». Его создатели утверждали, что средство способно лечить практически все известные болезни. Однако еще в апреле прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупреждало граждан, что данный продукт, примененный в соответствии с инструкцией, выделяет промышленный отбеливатель, который способен причинить серьезный вред здоровью.

Фото: YouTube/CBS

Как сообщает офис федеральной прокуратуры штата Флорида, Марку Гренону и его сыновьям Джонатану и Джосефу Бренонам предъявлены обвинения в незаконном производстве и распространении препарата Miracle Mineral Solution (“MMS”).

Между тем, основатели MMS неоднократно заявляли, что их организация не имеет ничего общего с религией и что “Церковь чудесного отбеливателя” была создана исключительно для легализации сомнительного препарата.

Как и в любой традиционной церкви “проводники божественной благодати MMS” просят о пожертвованиях за регистрацию – $450 с человека, $800 с пар и $400 со студентов, которые уже посещали семинар.

За эти деньги посетителям выдаются сертификаты членства и само членство сроком на 1 год, брошюра церкви Genesis II, а также пакет таинства (MMS, активатор, MMS-2, ДМСО, распылитель, капсулы и т. д.).

MMS распространяется на сайтах и онлайн-аукционах множеством независимых дистрибьюторов. Все эти продукты называются «MMS», но их внешний вид может различаться.

Инструкция к данному продукту предлагает смешивать 25-процентный раствор хлорита натрия с кислотой, к примеру, с цитрусовым соком. Из такой смеси выделяется диоксид хлора — мощный отбеливатель, используемый в промышленности для обработки текстиля и очистки сточных вод.

MMS, как утверждается, исцеляет множество самых разных болезней, включая СПИД, гепатит, вирус гриппа H1N1, простуду, угри, рак и даже COVID-19.