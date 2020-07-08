Мэр Сакраменто призвал отменить постановление, обязывающее вставать при звуках национального гимна

Мэр Сакраменто Даррелл Стейнберг призвал отменить 92-летний городское постановление, требующее, чтобы люди стояли во время исполнения государственного гимна. Стейнберг планирует включить обсуждение об отмене постановления в повестку дня заседания городского совета Сакраменто 28 июля.

Свое мнение он объясняет следующим образом: “В эту эпоху, когда люди мирно выражают себя, свой гнев и свое несчастье, о некоторых частях американской жизни, иметь в книгах указ, который называет проступком, когда не стоишь во внимании к государственному гимну, кажется действительно неуместным…Я твердо верю, что принципиальный протест является воплощением патриотизма. И независимо от того, решит ли кто-нибудь стоять или встать на колени – оба должны уважаться”.

Примечательно, что городские лидеры сказали, что они не были в курсе , что постановление существует (оно было принято городом в мае 1928 года по просьбе ветеранов иностранных войн), пока 1 июля один человек не подал в суд иск, чтобы оспорить его.