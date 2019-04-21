“Церковь чудесного отбеливателя” набирает популярность в США

В некоторых штатах США набирает популярность “церкви” любителей «чудесного минерального раствора», известного также как «чудесная минеральная добавка» или «MMS». Его создатели утверждают, что средство способно лечить практически все известные болезни. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупреждает граждан, что данный продукт, примененный в соответствии с инструкцией, выделяет промышленный отбеливатель, который способен причинить серьезный вред здоровью.

Собрание верующих в чудодейственную силу MMS было объявлено в штате Вашингтон на минувшей неделе.

“Я рад возможности познакомить Северо-западный регион с эффективным альтернативным исцеляющим средством! У каждого из нас есть знакомые, которых врачи отправили домой умирать, потому что обычная медицина больше ничем не могла им помочь. Епископ Марк Гренон проведет семинар о лечении диоксидом хлора, известным также как MMS, поделится историей открытия и развития MMS Джимом Хамблом, а также расскажет о примерах выздоровления людей со всего мира, которые можно назвать не иначе как чудесными”, – написал некий адепт секты Том Мэрри в Фейсбуке.

Как и в любой традиционной церкви “проводники божественной благодати MMS” просят о пожертвованиях за регистрацию – $450 с человека, $800 с пар и $400 со студентов, которые уже посещали семинар.

За эти деньги посетителям выдаются сертификаты членства и членство сроком на 1 год, брошюра церкви Genesis II, а также пакет таинства (MMS, активатор, MMS-2, ДМСО, распылитель, капсулы и т. д.).

MMS распространяется на сайтах и онлайн-аукционах множеством независимых распространителей. Все эти продукты называются «MMS», но их внешний вид может различаться.

Инструкция к данному продукту предлагает смешивать 25-процентный раствор хлорита натрия с кислотой, к примеру, с цитрусовым соком. Из такой смеси выделяется диоксид хлора — мощный отбеливатель, используемый в промышленности для обработки текстиля и очистки сточных вод.

MMS, как утверждается, исцеляет множество самых разных болезней, включая СПИД, гепатит, вирус гриппа H1N1, простуду, угри и рак.

Организация называет себя “Церковью здоровья и исцеления Genesis II”. Слово «генезис» означает «начало». Цифра II символизирует второе начало. А слова «здоровье и исцеление» адепты секты рассматривают как цель, «принести миру здоровье».

Религиозные активисты также уклоняются от вакцинации, нежелательных рентгеновских снимков, сканирования или страхования здоровья, требуемого светской властью.

“Мы – церковь, и это против верований нашей церкви. Люди уже используют наши карточки, чтобы избежать прививок и сканирования. Членство в церкви для взрослого стоит $35 (включая членскую карточку) за первый год и $20 в год после этого. Для детей 12 лет и младше цена половинная. Каждый ребенок должен носить с собой карточку, чтобы избежать вакцинации”, – говорится на онлайн-ресурсах “церкви”.

FDA предупреждает

Между тем, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупреждает граждан об опасности «чудесного минерального раствора», известного также как «чудесная минеральная добавка» или «MMS».

Данный продукт, примененный в соответствии с инструкцией, выделяет промышленный отбеливатель, который способен причинить серьезный вред здоровью, говорится на сайте Управления.

В Управление поступило несколько жалоб на расстройства здоровья, связанные с использованием этого продукта, в том числе сильную тошноту, рвоту и опасное для жизни снижение кровяного давления из-за обезвоживания.

Те, кто уже приобрел MMS, должны немедленно прекратить его использование и избавиться от остатков, советуют специалисты.

Большие дозы этого отбеливателя, принятые перорально в соответствии с рекомендациями в инструкции, могут вызвать тошноту, рвоту, диарею и симптомы тяжелого обезвоживания.

Управлению по санитарному надзору неизвестны какие-либо научные исследования, доказывающие эффективность ММS в лечении этих заболеваний. MMS представляет значительный риск для здоровья людей, которые занимаются самолечением этим продуктом вместо проверенных методов лечения.

FDA продолжает расследование и в случае необходимости может прибегнуть к гражданским и уголовным искам для защиты общества от этого потенциально опасного продукта.

Известен случай, когда Федеральное правительство осудило одного из продавцев средства, приговорив его к тюремному сроку.