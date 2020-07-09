Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США превысило 3 млн

Первое место по-прежнему занимают США, где число инфицированных превысило 2 млн., передает Голос Америки.

Пандемия коронавируса достигла нового уровня: число случаев заражения в мире превысило 12 миллионов, свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса.

Соединенные Штаты Америки лидируют по количеству подтвержденных случаев: там заразились 3 054 695 человек, что составляет треть от общего числа случаев в мире. В среду в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост – более 60 000 новых случаев.

Умерли с начала пандемии почти 135 тысяч пациентов.

Не менее пяти штатов – Калифорния, Техас, Теннесси, Западная Вирджиния и Юта – в среду сообщили о рекордном количестве случаев, в то время как несколько штатов достигли максимальных недельных показателей. Медицинские работники в Аризоне, Калифорнии, Флориде и Техасе также предупреждают, что отделения интенсивной терапии в их штатах достигли или почти достигли пределов вместимости.

Исследование провела группа британских ученых, которые отслеживали более 17 миллионов пациентов в течение трех месяцев. Они обнаружили, что из более 10 000 человек, умерших от COVID-19 или вызванных им осложнений, риск смерти для пациентов старше 80 лет как минимум в 20 раз выше, чем для людей старшей 50, и в сотни раз выше, чем для пациентов моложе 40 лет.

Около 11 процентов от общего числа участников исследования составили пациенты, идентифицирующие себя как небелые. Исследователи выяснили что эти пациенты, в особенности чернокожие и люди южноазиатского происхождения, более подвержены риску смерти от коронавируса, чем белые.

Страна занимает первое место в мире по количеству зараженных. Наиболее пострадавшим от COVID-19 является штат Нью-Йорк. Там зафиксировано более 400 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Умерли более 32 тысяч человек.

Ранее президент США возложил ответственность за ситуацию с пандемией COVID-19 на Китай – оттуда в конце прошлого года начал распространяться новый вирус. По словам Дональда Трампа, Пекин несвоевременно проинформировал мировое сообщество об опасности болезни.