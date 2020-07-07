Капитолий Калифорнии лишился мраморной скульптуры с изображением Христофора Колумба

Из Капитолия в Сакраменто убрали мраморную скульптуру с изображением Христофора Колумба и его покровительницы королевы Изабеллы, передают местные СМИ.

Фото: YouTube/ABC10

В заявлении инициаторов этого предложения говорится: “Христофор Колумб – глубоко поляризационная историческая фигура, учитывая смертельное влияние его прибытия в это полушарие на коренное население. Постоянное присутствие этой статуи в столице Калифорнии, где она была с 1883 года, сегодня совершенно неуместно”. Это заявление подписали президент Сената Тони Аткинс, спикер Ассамблеи Энтони Рендон и председатель комитета по правилам Ассамблеи Кен Кули.

Стоит отметить, что монумент находился в ротонде Капитолия штата Калифорния с 1883 г.

Несмотря на то, что Колумб никогда не был в Калифорнии, законодатели говорят, что его рассказы о богатстве и эксплуатируемых уроженцах породили многовековую историю угнетения и рабства.

В понедельник сообщалось о уничтожении статуи католического миссионера-колонизатора Хуниперо Серра, стоявшего в парке при Капитолии штата. Ранее была изуродована и впоследствии увезена статуя колонизатора Джона Саттера в Сакраменто.