Демонстранты сносят памятники конфедератам, рабовладельцам и первооткрывателям

Демонстранты снесли памятник президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в Ричмонде, штат Вирджиния. Об этом сообщает Голос Америки.

Фото: YouTube/AP

Этот город некогда был столицей Конфедеративных Штатов Америки.

Полиция Ричмонда присутствовала при инциденте. В соцсетях публикуют видеозаписи того, как памятник уносят прочь под радостные крики толпы.

Как передает телеканал CBS из Бостона, манифестантами была обезглавлена, стоящая на одной из главных авеню, статуя Христофора Колумба. После происшествия местные власти ее решили ее убрать. Статую первооткрывателя Америки также убрали из главного парка города в Нью-Джерси.

В Сакраменто монумент предпринимателя Джона Саттера, приобретшего Форт-Росс у Российско-Американской компании в 1812 году, была облита краской.