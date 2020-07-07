Президент Дональд Трамп сегодня уведомил об этом решении генерального секретаря ООН, передает Голос Америки.

Президент Дональд Трамп во вторник официально запустил механизм выхода Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соединенные Штаты являются крупнейшим спонсором ВОЗ, которая ведет борьбу с различными заболеваниями по всему миру. Официальный представитель Госдепартамента заявила, что Трамп сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о том, что США выходят из ВОЗ и перестают платить ежегодный взнос в размере 400 млн долларов.

Решение вступит в силу в течение года – до 6 июля 2021 года. В случае, если победу на президентских выборах одержит демократ Джо Байден, он наверняка отменит решение своего предшественника, и США останутся в составе ВОЗ.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил информацию о выходе США из ВОЗ.

Законодатель-демократ Роберт Менендес, сопредседатель Комитета по международным отношениям Сената США, назвал реакцию президента на действия ВОЗ «хаотичной и непоследовательной».

Трамп обвинил ВОЗ в необъективном отношении к Пекину, заявив, что организация проигнорировала первоначальную вспышку COVID-19 в Китае.

Элиот Энгел, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, также осудил выход США из ВОЗ.

«При любых обстоятельствах, выход из ведущей мировой организации, координирующей глобальные усилия в области здравоохранения, является плохим решением, особенно во время глобальной пандемии, – подчеркнул конгрессмен-демократ, – Отказ от ответственности… не отменяет ошибок администрации и не устраняет страданий, которые пережила наша страна».