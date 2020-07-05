В Сакраменто протестующие снесли статую миссионера времен колонизации

Протестующие в Сакраменто снесли статую католического святого Хуниперо Серра, стоявшего в парке при Капитолии штата. Группа из двух сотен вандалов сначала подожгли монумент, затем сбросили его с постамента и раздробили на куски.

Фото: CBS/YouTube

Как передают местные телеканалы, статуя католического миссионера, простоявшего в парке у Капитолия Калифорнии с 1965 года, была повержена толпой протестующих с помощью строительных строп.

Следует отметить, что Ватикан канонизировал Хуниперо Серра в 2015 г., что вызвало волну возмущения среди коренных жителей США.

Отец Хуниперо Серра возглавлял католическую миссию в Калифорнии во второй половине 18 века.

По словам епископа епархии Римско-католической церкви в Сакраменто Джейма Сото, в истории Серра имеются “грехи”, однако “он многого добился в становлении цивилизации в этой стране”. Сото осудил совершенный акт вандализма.

Как сообщает представитель Дорожной полиции Калифорнии, ведется следствие.

Ранее сообщалось о свержении статуи другого католического святого в Сан-Франциско.

Напомним, что в конце июня калифорнийские законодатели распорядились убрать из ротонды Капитолия мраморную скульптуру с изображением Христофора Колумба и его покровительницы королевы Изабеллы. Несмотря на то, что Колумб никогда не был в Калифорнии, законодатели говорят, что его рассказы о богатстве и эксплуатируемых уроженцах породили многовековую историю угнетения и рабства.