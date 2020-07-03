Телеканал FOX News публикует имена и лица мятежников

Известный телеведущий телаканала FOX, Такер Карлсон поделился подробной информацией о семейной паре из Миссури – Марке и Патрисии МакКлоски, которым пришлось на прошлой неделе с оружием в руках оборонять свой роскошный особняк от протестующих.

По словам телеведущего, полиция, губернатор-республиканец и даже местные охранные фирмы отказались защищать многомилионный дом семьи МакКлоски от разъяренной толпы, вынудив их самих взяться за оружие и защищать семейную виллу.

Как сообщил телеканалу Марк МакКлоски, толпа протестующих угрожала “убить нас, сжечь наш дом и убить нашу собаку”. В результате происшествия семья МакКлоски отделалась сильным испугом, а в роскошном семейном комплексе были сломаны ворота.

На данный момент около 130 манифестантов были привлечены к ответственности за противозаконные действия во время протестов. Такер Карлсон в своей передаче перечислил имена некоторых из них.

Отмечается, что некоторые из вышеупомянутых мятежников являются детьми представителей американских элит и выпускниками престижных университетов.