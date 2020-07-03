В самом густонаселенном округе Флориды из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час

Комендантский час, действующий с 22:00 до 6 утра, будет действовать в Майами-Дейд, начиная с сегодняшнего вечера, передает Голос Америки.

Карлос Хименес, мэр самого густонаселенного округа Флориды, Майами-Дейд, в связи со вспышкой COVID-19 объявил комендантский час и предупредил о закрытии некоторых компаний, вновь открывшихся в июне.

Республиканец Хименес объявил о введении комендантского часа, который будет действовать с 22:00 до 6 утра, начиная с вечера пятницы. Дата отмены запрета на нахождение на улице в ночное время пока не озвучена. Мэр также закрыл работающие в округе казино, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

«Этот комендантский час нужен для того, чтобы люди не выходили на улицу и не проводили время с друзьями, что, как показало, способствует быстрому распространению вируса», – говорится в заявлении Хименеса.

В четверг во Флориде было зафиксировано 10 109 случаев заражения COVID-19, 325 человек были госпитализированы.

Хименес ввел комендантский час для уменьшения потенциальной нагрузки на местные больницы, в которых не хватает персонала. Ранее мэр округа Майами-Дейд объявил о закрытии пляжей в предстоящие выходные, когда американцы будут праздновать День независимости.

По данным переписи 2019 года, в округе Майами-Дейд проживают более 2,7 миллионов человек. В состав округа входят 34 города, в том числе Майами – крупнейший город во Флориде.