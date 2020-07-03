Власти Калифорнии запретили петь в церквях из-за COVID-19

В пересмотренных и обновленных правилах социального поведения в штате Калифорния во время пандемии коронавируса Департамент здравоохранения публикует порядок проведения богослужебных мероприятий.

Согласно опубликованным правилам, религиозным общинам предписывается воздержаться от богослужебных песнопений и групповых духовных изучений. Специалисты Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний считают, что во время песнопений COVID-19 могут распространяться также, как при кашли и чихании. По словам ученых, во время сессий песнопений чрезвычайно увеличивается риск заражения, даже при соблюдении социальной дистанции.

Стоит отметить, что религиозных организациям Калифорнии по прежнему запрещено собирать более 100 человек в одном помещении, собирать людей на званный ужин или пользоваться священными предметами (целовать кресты, пользоваться общими чашами для причастия и т.п.)

Напомним, что на днях губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в очередной раз ужесточил правила карантина, запретив работу баров и ресторанов в ряде округов.