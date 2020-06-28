Шериф флоридского округа призывает жителей расстреливать мародеров

В понедельник шериф округа Полк штата Флорида Грэди Джадд во время брифинга обратился к жителям и настоятельно рекомендовал жителям открывать огонь по мародерам которые пытаются проникнуть в их дома, “чтобы украсть что-то или поджечь”.

Шериф Груди Джадд сказал во время брифинга: “если вы (мародеры) цените свою жизнь, не делайте это в округе Полк. Потому что жители округа Полк любят оружие, и у них есть оружие”. Такое заявление было сделано в связи с массовыми беспорядками, которые возникли из-за смерти Джорджа Флойда.

При этом шериф заявил, что “мы едины в том, что нас всех возмутила ситуация с Джорджем [Флойдом]”.