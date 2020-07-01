С 1 июля Евросоюз снимает ограничения на поездки для нескольких стран

Евросоюз принял рекомендацию, не являющаяся юридически обязательным документом, о постепенном снятии временных ограничений на несущественные поездки в ЕС.

Ограничения на поездки будут сняты с 1 июля для следующих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

За выполнение рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС. Список стран будет пересматриваться каждые две недели.

США, Бразилия и Россия, которые в настоящее время лидируют по уровню распространения коронавируса, в этот список не входят.

Границы Евросоюза закрыты для путешественников с 17 марта, право на въезд имеют только граждане, обладатели видов на жительство в странах-участницах и некоторые категории лиц, например, дипломаты.