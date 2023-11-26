Насколько выгодно жить в крошечном домике?

В США давно набирает популярность образ жизни в крошечных домиках или tiny homes. Существует много ресурсов с советами и рекомендациями, как обустроить жилье и разместить все самое необходимое на площади 400 кв.футов (около 37 кв.метров) или даже меньше. Нередко они строятся на базе грузовых контейнеров, часто спальня обостряется в лифте (получердачное помещение) и легко перевозятся на нужную локацию.



Движение популярно не только в США, но и по всему миру: в Канаде, Австралии, Европе, Бразилии.



Сокращение размеров и проживание в меньших помещениях подразумевает более дешевую и простую жизнь. Существует множество причин, по которым люди решают жить в крошечных домах: от относительно низкой стоимости и недорого содержания до изменения образа жизни. Кроме того, крошечные дома позволяют путешествовать вместе с домом.



В США движение за крошечные дома приобрело большую популярность после 2008 года, однако покупка крошечных домов, несмотря на их доступность – 50 000 до 90 000 долларов – представляла собой минимальный процент сделок с недвижимостью: примерно 1% от общего числа покупателей жилья.



Тем не менее, есть ряд сложностей, одна из которых – сложность поиска региона, в котором такой дом можно было бы построить. Правила зонирования обычно определяют минимальную площадь в квадратных футах для новых построек на фундаменте, а для крошечных домов на колесах парковка на собственной земле может быть запрещена местными правилами, запрещающими кемпинг. Хотя крошечные дома могут снизить затраты на строительство и проживание, они все равно могут быть дорогостоящими из-за стоимости земли, которую они занимают.



И хотя с точки зрения обычного американца жилье размером 400 кв.футов (около 37 кв.метров) – очень маленькое, даже тесное жилье, некоторые наши люди имеют опыт проживания семьей из нескольких поколений. Однокомнатная хрущевка – чем она не крошечный домик, в котором есть все самое необходимое, с той лишь разницей, что квартиру невозможно перевезти.