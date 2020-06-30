Несмотря на запрет, ЛГБТ-активисты Чикаго провели ежегодный прайд-парад

Ежегодный прайд-парад в Чикаго был отменен в этом году из-за пандемии коронавируса. Но тем не менее в воскресенье группа активистов LGBTQ и членов сообщества прошла через Северную сторону, чтобы “восстановить Прайд”. В итоге шествие поддержали тысячи человек.

Фото: YouTube/WGN News

В отличие от прайда прошлых лет не было зрителей на улицах, красочных корпоративных плакатов и т.п. Но была важная новая составляющая: шествие было сосредоточено на голосах черных и цветных людей, особенно на голосах транссексуалов. Имен голоса транссексуалов начали движение за права геев в 1969 году как выступление против насилия со стороны полиции.

Как сообщают локальные новостные издания, на участниках марша были надеты маски.