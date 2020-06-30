Губернатор рекомендовал закрыть бары в 7 округах Северной Калифорнии

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии опубликовал важное сообщение в понедельник о внесении поправок в приказ о здравоохранении округа Сакраменто, позволяющих снять запрет из списка допустимых видов деятельности. Приказ вступает в силу 29 июня, в 18.00.

Округ Сакраменто был одним из восьми округов, которому было рекомендовано снова закрыть бары, в то время как семь округов были обязаны их закрывать. Кроме этого округ отменяет запрет на использование личных многоразовых сумок/пакетов.

Также округ указывает, что из-за домашних встреч и собраний число случаев заболевания коронавирусом растет, т.к. на таких встречах маски не носят и не соблюдают социальную дистанцию.

В связи с предстоящим Днем Независимости в эти выходные 4 июля округ Сакраменто напоминает жителям о том, что собрания в помещении любого размера с людьми, не входящими в вашу семью, запрещены как местными, так и государственными медицинскими приказами.

Жителям штата, которые планируют смотреть фейерверки, рекомендуется оставаться в своем автомобиле и путешествовать только с теми, с кем они живут.