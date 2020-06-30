Иммигрантка из России приняла участие в процессе натурализации во время пандемии

На прошлой неделе федеральный суд возобновил церемонии получения гражданства в Сент-Луисе, штат Миссури, которые были временно прекращены с апреля из-за пандемии коронавируса. В процессе натурализации приняла участие иммигрантка из России.

Фото: YouTube/FOX 2 St. Louis

Тем не менее, коронавирус все-таки внес изменения в церемонию получения гражданства: все посетители должны соблюдать социальную дистанцию, что мешает соблюдать традиции этих церемоний: например, нельзя пригласить семью и делать фотографию с судьей.

По информации Fox2Now, судьи говорят, что граждане смогут вернуться позже, чтобы сделать все то, что пропустили во время своей церемонии натурализации.