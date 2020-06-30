Власти Сакраменто не будут выдвигать обвинения против манифестантов, обвиняемых в нарушении комендантского часа

Комендантский час в Сакраменто вступил в силу с 8 вечера до 5 часов утра с 1 по 5 июня и был отменен 6 июня. Прокурор Сакраменто Сусана Алкала Вуд приняла решение не выдвигать обвинения против 43 человек, обвиняемых в нарушении комендантского часа в городе, также она не стала подвергать преследованию в судебном порядке 22 человека, которые были оштрафованы за неподчинение приказу в последующие ночи.

По словам прокурора, “комендантский час был надлежащим образом введен в действие городским советом, и полицейскому департаменту было дано указание по его обеспечению. Наличие комендантского часа…послужило стремлению коллективного сообщества снизить эскалацию агрессивного насилия, которое разворачивалось вместе с законными гражданскими волнениями в течение этих первых нескольких дней. Соответственно, в интересах справедливости целесообразно не предпринимать дополнительных действий против этих лиц”.

В городскую прокуратуру поступило 68 дел о лицах, обвиняемых в нарушении комендантского часа в городе Сакраменто. В соответствии с информацией, представленной в полицейских отчетах, городская прокуратура продолжает оценивать три случая, когда, помимо сообщения о нарушении комендантского часа, отдельные лица могли участвовать в мародерстве.

Прокурор также сказала, что они продолжают оценивать нарушения комендантского часа, которые произошли в последующие ночи.