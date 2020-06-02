В Сакраменто введен режим чрезвычайного положения

Округ Сакраменто сегодня объявил чрезвычайное положение на фоне гражданских волнений в округе и развертывания войск Национальной гвардии в регионе для оказания помощи местным правоохранительным органам.

Провозглашение является главным административным инструментом для округа, чтобы получить доступ к государственным ресурсам, таким как размещение войск Национальной гвардии, а также активировать Закон о чрезвычайных ситуациях штата, который помогает облегчить скоординированное реагирование по всему округу.

Прокламация вступает в силу задним числом 30 мая, когда произошли опасные гражданские беспорядки в Сакраменто. Наблюдательный совет проведет специальное заседание 4 июня в 9 часов утра для подтверждения и ратификации прокламации.

Округ рассмотрит вопрос о необходимости продолжения местной чрезвычайной ситуации не реже одного раза в 60 дней и прекратит ее в кратчайшие возможные сроки.

Стоит отметить, что в Сакраменто было арестовано около 10 погромщиков и мародеров, в результате чего неопределенный период в регионе был введен комендантский час.

Пользователь YouTube-канала Jun Souljah опубликовал видео, на котором видно, как владелец магазина угрожает стрелковым оружием одному из мародеров, пытавшемуся ограбить его бизнес.