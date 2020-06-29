В Калифорнии, Техасе, Флориде и Вашингтоне снова ужесточают условия карантина

Рост числа новых случаев COVID-19 приводит к восстановлению карантинных мер. Общее число случаев заражения в мире превысило 10,1 миллиона. Губернатор Калифорнии распорядился ужесточить карантинные меры.

В США резкий рост числа случаев отмечен в таких штатах, как Флорида, Техас, Калифорния и Аризона.

Губернатор Флориды Рик Десантис в воскресенье объявил, что в штате снова закроются пляжи, возложив вину за новый всплеск заражений на молодежь, которая игнорирует рекомендации по социальному дистанцированию и ношению масок.

Власти штата также ограничили потребление алкоголя в барах из-за «повсеместного несоблюдения ограничений».

Губернаторы Техаса и Калифорнии также закрыли многие бары.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли приостановил четвертую фазу открытия штата, где на прошлой неделе зафиксировали 3 180 новых случаев – почти столько же, как на пике эпидемии в марте.

В целом по стране уже шесть дней подряд регистрируют более 35 000 случаев, передает Голос Америки.