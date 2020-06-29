Семейная пара в Миссури защищала свой дом от протестующих с оружием в руках

В интернете появилось видео, на котором видно, как в Сент-Луисе (штата Миссури) пара стоит возле своего дома с оружием в руках и направляет его на протестующих, которые шли к дому мэра, требуя ее отставки.

Фото: YouTube/Global News

Супружеская пара – 63-летний Марк МакКлоски и его жена Патрисия – оба адвокаты по вопросам телесных повреждений, в воскресенье вечером столкнулись с “разъяренной толпой” на частной улице, где находится их дом, и опасались за свою жизнь. Супруги потребовали от демонстрантов уйти, потому что те находились на частной улице, но люди из толпы кричали на них и выкрикивали угрозы. Чета Макклоски даже заявила, что видела оружие у некоторых протестующих, поэтому они сами взяли свое и вызвали полицию.

По сообщению полиции, пара услышала громкий шум на улице и увидела, как большая группа людей сломала железные ворота с надписями “Не входить” и “Частная улица”. МакКлоски не было предъявлено никаких обвинений, полиция проводит расследование, но назвала это преступлением и нападением путем запугивания пары протестующими в расово разнообразной толпе.

Группа демонстрантов примерно из 500 человек направлялись к дому мэра Сент-Луиса Лиды Крюшон (Lyda Kreпwson), т.к. были недовольны тем, что мэр зачитала вслух имена и адреса нескольких жителей, которые написали письма, призывающие лишить полицию финансирования. По сообщениям местных новостных изданий, демонстранты кричали: “Уходи, Лида! Возьми с собой копов!”. Как сообщают местные СМИ, в последние годы число убийств в Сент-Луисе возросло, город ежегодно входит в число самых жестоких городов страны.

Президент Дональд Трамп ретвитнул видео, на котором семейная пара направляет пистолет и винтовку в сторону участников демонстрации, проходящих мимо. Демонстранты направлялись к дому мэра города Сент-Луис, штат Миссури, Лиды Крюсон, отставки которой добиваются протестующие, передает Голос Америки.