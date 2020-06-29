Находящихся в США россиян призывают голосовать по вопросу изменений в Конституцию РФ

Посольством РФ, а также Генеральными консульствами России в Нью-Йорке и Хьюстоне образованы избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Российской Федерации.

“Для получения бюллетеня голосования в день обращения гражданину необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию, – сообщается на сайте МИДа. – Гражданам, постоянно проживающим на территории США, рекомендовали бы также иметь при себе водительские права (иной документ) с указанием адреса”.

По информации Министерства участки для голосования будут открыты всего в трех городах США: Вашингтон (округ Колумбия), Хьюстон (Техас) и Нью-Йорк (Нью-Йорк).

“Следуя рекомендациям Роспотребнадзора, направленным на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение безопасного для здоровья всех участников процесса голосования, настоятельно рекомендовали бы использовать личные шариковые ручки синего или черного цвета, а также средства индивидуальной защиты от инфекции. В помещении для голосования ношение маски и перчаток, приобретенных голосующими гражданами самостоятельно и заблаговременно, а также соблюдение социальной дистанции обязательно”, – сообщают российские дипломаты.

Как сообщает Голос Америки, в России началось голосования по изменениям в Конституцию, которые позволят Путину править еще два срока и изменят баланс между президентом, правительством и парламентом.