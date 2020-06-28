«Миротворцы» вместо полицейских: горсовет Миннеаполиса настаивает на роспуске полиции

Члены городского совета единогласно поддержали внесение изменений в устав города, предложив распустить департамент полиции и учредить новую структуру, передает Голос Америки.

Городской совет Миннеаполиса в пятницу единогласно поддержал предложение об внесении изменений в устав города, которые позволят расформировать департамент полиции.

За внесение изменений в устав города проголосовали все 12 членов горсовета, однако окончательно вопрос расформирования городской полиции будет решен на референдуме, который пройдет в ноябре. Значительно возросший за последние несколько недель уровень преступности усилил беспокойство многих горожан, которые критично настроены в отношении разговоров о ликвидации департамента полиции.

В городской устав внесена поправка, согласно которой вместо департамента полиции будет учрежден «департамент общественной безопасности и предотвращения насилия». После того, как состав и функции нового департамента будут полностью определены, это предложение будет направлено в городской комитет по политической стратегии и в комиссию, определяющую устав города, для официального рассмотрения. Окончательное решение будет принято горожанами в ходе референдума – он состоится в ноябре одновременно с президентскими выборами.

«Я надеюсь, что комиссия, определяющая устав города… примет наше предложение о поддержке…, чтобы ускорить этот процесс, чтобы у избирателей была возможность высказаться по этому важному вопросу и этому важному моменту в истории нашего города», – заявила президент горсовета Лиза Бендер перед голосованием.

После того, как 25 мая при задержании полицейскими в Миннеаполисе погиб Джордж Флойд, активисты обвинили департамент полиции в неспособности изменить «культуру расизма и жестокости», которая, по их мнению, процветает среди городских полицейских. В начале июня большинство членов горсовета поддержали предложение о расформировании департамента полиции.

Джеремия Эллисон, член совета, после голосования заявил, что городской устав является одним из трех основных препятствий на пути «трансформации общественной безопасности» наряду с городским профсоюзом полицейских и законодательным собранием штата Миннесота. Устав города требует наличие полицейского департамента.

Согласно черновому варианту, опубликованному в интернете, новый департамент «будет отвечать за службы общественной безопасности, отдавая приоритет целостному подходу, ориентированному на общественное здравоохранение».

Далее в поправке говорится, что директор нового департамента не должен иметь «опыт работы в правоохранительных органах». Вместо этого приоритет будет отдан людям, ранее работавшим в сфере общественного здравоохранения или восстановительного правосудия. Вместо полицейских, по замыслу реформаторов, общественный порядок в городе будут обеспечивать «миротворцы», подчиняющиеся директору департамента.

Через десять лет, предсказывает член Совета Стив Флетчер, все будут стремиться подражать модели Миннеаполиса.

«Путь, который мы собираемся наметить, соберет отовсюду лучшие идеи и объединит их, для того, чтобы найти уникальные решения для нашего города», – отметил Флетчер.

Правление городского профсоюза полицейских назвало этот шаг безответственным, обвинив членов горсовета в отсутствии четкого плана дальнейших действий.

«Политики умеют давать обещания, но не выполняют их, и избиратели должны с осторожностью относиться к любым обещаниям, которые дает городской совет», – говорится в заявлении профсоюза.

Мэр Миннеаполиса, демократ Джейкоб Фрей, который выступает против упразднения департамента полиции, высказал обеспокоенность возможным внесением поправки в устав города.

По словам Фрея, в настоящий момент в случае ЧП в сфере охраны общественного порядка, ответственность несут мэр города и начальник полицейского департамента. Согласно предлагаемым поправкам, такая ответственность будет распределена среди 14 человек. Фрей, поддерживающий глубокие структурные изменения в существующем департаменте городской полиции, задал вопрос о том, будут ли методы обеспечения правопорядка варьироваться в зависимости от района города или других факторов.